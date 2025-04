Gwiezdne wojny znów zdominowały kina. Wielki sukces i historyczny rekord

„Gwiezdne wojny: Zemsta Sithów” to zdecydowanie najlepszy (o ile nie jedyny dobry) z prequeli „Star Wars” w reżyserii George’a Lucasa. Obraz ikoniczny, uwielbiany przez fanów, niedoskonały, ale pełen emocji i pamiętnych sekwencji. Na ekranach kin zadebiutował w 2005 r., w związku z czym wielu młodszych fanów nie miało szansy obejrzeć go w kinach (przykra sprawa - ja po dziś dzień doskonale pamiętam, jak cudowny był to dla mnie seans!). Teraz dostali szansę, by to zmienić.



Choć coraz większa liczba widzów rzeczywiście częściej wybiera streaming, a oryginalnym produkcjom trudno się przebić, legendarne franczyzy i nostalgia to dwie siły, które nie mają sobie równych. A „Star Wars”, wbrew jękom malkontentów, wciąż trzymają się znakomicie.



Tak oto starsi fani i młodsi widzowie, których dwie dekady temu ominęła ta przyjemność, tłumnie wyruszyli na ostatnie dzieło, które wyszło spod reżyserii George'a Lucasa.