Mało Andora w Andorze to najlepsze, co spotkało Star Wars od lat - recenzja 2. sezonu

No i tak jak w pierwszym sezonie mieliśmy kilka wyrazistych postaci drugoplanowych, tak to Cassian był zawsze w centrum. Po seansie kontynuacji mam wrażenie, iż proporcje się zmieniły. Andor czasem usuwa się w cień, dzięki temu czuć, że mamy do czynienia z serialem z krwi i kości, a nie jedynie długim filmem pociętym dla niepoznaki na odcinki, jak to bywa w Marvelu (który również należy do Disneya).



Z jednej strony obserwujemy knowania Luthena oraz jego najbliższych współpracowników, z drugiej śledzimy polityczne intrygi senator Mon Mothmy, z trzeciej obserwujemy życie zwykłych ludzi pod imperialnym butem, z czwartej działania komórki ruchu oporu Sawa Gerrery a z piątej - działania Imperialnej Biura Bezpieczeństwa. I żaden z tych wątków nie jest traktowany po macoszemu.



Historie poszczególnych bohaterów się przy tym oczywiście przeplatają, a Cassian Andor nie zawsze musi być tym spoiwem, który je łączy. Do tego Dedra i Syril, czyli imperialne funkcjonariusze, nie są przy tym jedynie rekwizytami dla głównego bohatera - to postaci z krwi i kości. Z kolei cameo, w tym z udziałem Bena Mendhelsona jako dyrektora Orsona Krennica nie są bynajmniej wymuszone.