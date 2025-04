To kto w końcu strzelił pierwszy? Gwiezdne wojny sprzed Edycji Specjalnej wracają do kin

A czy będzie szansa na to, by obejrzeć te oryginalne „Gwiezdne wojny” poza wspomnianym festiwalem? Jak na razie się na to nie zanosi, ale zawsze można mieć nadzieję na to, że Disney, który wykupi prawa do marki „Star Wars” od George’a Lucasa, zdecyduje się na szerszą dystrybucję oryginalnej wersji filmu. Jeśli miałbym zaś strzelać, kiedy to mogłoby się stać, to obstawiałbym 2027 r., gdyż będziemy wtedy świętować pięćdziesięciolecie premiery.