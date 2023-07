Powstanie film dokumentalny o rozprawie Gwyneth Paltrow. Aktorkę oskarżono o spowodowanie wypadku na stoku

Jak podaje serwis Variety, za produkcję filmu dokumentalnego "Gwyneth vs Terry: The Ski Crash Trial" odpowiedzialna jest firma produkcyjna Optomen. Do tej pory w serii "vs" pojawiła się m.in. produkcja dokumentalna "Johnny vs Amber", omawiająca jeden z najgłośniejszych procesów ostatniej dekady, a także "Kim vs Kanye: The Divorce" o rozwodzie Kim Kardashian i Kanye Westa czy "Jamie vs Britney: The Father Daughter Trials", poruszająca temat sądowego sporu między Britney Spears a jej ojcem.