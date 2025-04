Hawk Tuah Girl wróciła po długiej nieobecności. Wystąpi w hollywoodzkiej produkcji

Przypomnijmy, że w czerwcu 2024 r. w mediach społecznościowych pojawiło się krótkie nagranie, w którym mężczyzna przeprowadzał sondę uliczną. Autor filmiku zagaił do pewnej blondynki - zapytał ją o to, co najbardziej może zadowolić mężczyznę w łóżku. Rozmówczyni odpowiedziała na pytanie bardzo dokładnie, naśladując dźwięk splunięcia, czyli słynne "hawk tuah", i to wystarczyło, by ta część filmu stała się gigantycznym viralem.