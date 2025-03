To najzabawniejszy trend TikToka od miesięcy. Popłaczecie się ze śmiechu

Kto nigdy dosłownie nie tłumaczył polskich zwrotów na angielski, niech pierwszy rzuci kamieniem. "Thank you from the mountain" ("Z góry dziękuję"), "It's after birds" ("Już po ptakach") czy "First cats behind the fences" ("Pierwsze koty za płoty"), to tylko niektóre powiedzonka, które przetłumaczone z polskiego na angielski zbyt dosłownie brzmią bardzo zabawanie.