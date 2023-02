Te filmy i seriale oglądaliśmy w styczniu. Top 10 najlepszych produkcji HBO Max

Historia przedstawiona w “The Last of Us” rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak współczesna cywilizacja została zniszczona. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co wydaje się niewielkim zadaniem, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. To wyprawa, w której by przetrwać, ludzie mogą polegać tylko i wyłącznie na sobie nawzajem.