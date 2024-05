HBO Max: co warto zobaczyć w weekend? 5 bardzo mocnych nowości

Nie będzie nic zaskakującego w stwierdzeniu, że platforma HBO Max potrafi bardzo skutecznie ukryć przed własnymi widzami niesamowicie intrygujące perełki. Zazwyczaj giną gdzieś one w natłoku innych propozycji serwisu, a szkoda, bo zdecydowanie warto się z nimi zapoznać. Tak było w przypadku filmu „Żółwie aż do końca”, o istnieniu którego wiedziało zdecydowania za mało osób. Jest to wciąż jeden z najlepszych tytułów, jakie w ogóle można obejrzeć aktualnie online. Nie inaczej wygląda sytuacja produkcji „Chłopcy”. To historia pełna niewinności, zawiłych intryg oraz swoistego uroku. Widzicie już, o co mi chodzi, prawda? Jeżeli nie zaglądacie zbyt często na platformę HBO Max, to trzeba to jak najszybciej zmienić. Oto 5 interesujących nowości serwisu.