Ten wstrząsający serial rzuca nowe światło na życie Kevina Spacey'a. Mocniejszych oskarżeń nie było

„Spacey bez maski” składa się z dwóch odcinków analizujących życie upadłego gwiazdora - od dzieciństwa, poprzez pierwsze sukcesy w branży rozrywkowej, aż po olbrzymi sukces, dzięki któremu stał się jednym z najważniejszych i najpotężniejszych gwiazdorów Hollywood oraz zyskał wielką międzynarodową sławę.



Słuchamy o jego dość smutnym dzieciństwie, skrytości i niechęci do samego siebie; obserwujemy, jak stał się powszechnie ceniony i szanowany, nagradzany i wychwalany przez widzów, krytyków i media. Wszystko to runęło jak domek z kart, gdy kolejne osoby oskarżały go o popełnienie seksualnych przestępstw. W międzyczasie kilku ważnych świadków straciło życie, a sam Spacey postanowił się wyoutować - wcześniej uparcie skrywał swój homoseksualizm (lub ewentualnie biseksualizm). Przy okazji przyznał też, że owszem, zdarzało mu się dotykać pozywających go mężczyzn w sposób intymny, ale było to „romantyczne” i „nie miało to nic wspólnego z agresją”. „Jestem flirciarzem” - podsumował.