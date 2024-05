HBO Max ma dla was coś świetnego. Ten film trzeba zobaczyć, jeśli za dzieciaka też mieliście głupie pomysły

Jest to także produkcja pełna dziecięcej niewinności. Owszem, chłopcy postępują źle, ale wręcz nie da się na nich patrzeć inaczej, niż jak na uroczych dzieciaków, którzy nie są jeszcze świadomi konsekwencji swoich czynów. Często mają oni tak zatroskane i przerażone miny, że współczucie aż ściska serce. A nie powinno, gdyż posunęli się do bardzo niebezpiecznego oszustwa. W taki oto sposób ten film działa. Wzbudza niezwykle mieszane, często skrajne odczucia i robi to wręcz perfekcyjnie. W wielu momentach można się wręcz złapać za głowę widząc, co dzieje się aktualnie na ekranie. Niektóre wydarzenia są tak absurdalne oraz kuriozalne, że ciężko jest uwierzyć w to, na co się właśnie patrzy. Tytuł „Chłopcy” w sprytny sposób łączy elementy o wydźwięku moralizującym z czarną komedią najwyższych lotów. Nawet swego rodzaju górnolotne przesłania są podane w bardzo przystępnej, odpowiedniej dla każdego formie. Nic nie jest przesadzone, wszystko jest wręcz idealnie wyważone. Osobiście nigdy nie ciągnęło mnie za specjalnie do francuskiego kina, ale po seansie tego filmu z wielką chęcią sprawdzę, co jeszcze może mi zaoferować.