HBO Max ukryło przed nami prawdziwą perełkę. Wszyscy powinni obejrzeć najcudowniejszy film tego roku

Coś jest w tych opowieściach o młodych ludziach. Może chodzi o lekki świat, pozbawiony jeszcze ciężaru dorosłych decyzji? Kusić może też sama czystość emocji, ponieważ w okresie dojrzewania to właśnie one w głównej mierze przejmują kontrolę. Niezależnie od wszystkiego trzeba przyznać, że dobrze zrealizowane produkcje z gatunku coming of age zawsze ogląda się z ogromną przyjemnością. Film „Żółwie aż do końca” to jednak nie tylko zbiór życiowych perypetii kilkunastoletniej dziewczyny. To także obraz osoby zagubionej we własnej głowie, która nie jest w stanie opanować swoich myśli. Na ich tle rzeczywistość wydaje się być tworem dziwnym, wieloznacznym oraz niezwykle skomplikowanym. Główna bohaterka tytułu nieustannie walczy z własną psychiką, a jest to starcie bardzo ciężkie. Dodatkowo nie są to jej jedyne zmartwienia. Brzmi to dość przygnębiająco, ale paradoksalnie wcale tak nie jest. Produkcja „Żółwie aż do końca” jest skonstruowana na tyle umiejętnie, że budzi w widzach głównie poczucie komfortu.