Na HBO Max wpadł film pełen czarnego humoru i brutalnej rzeźni. Po masowych strzelaninach w USA wycofano go z kin

O czym opowiada "Polowanie"? Sprawa jest dość klarowna: oto grupa przedstawicieli elit zbiera się, aby dla sportu polować na przeciętnych ludzi. W tym wypadku mówimy o amerykańskich demokratach, którzy uwzięli się na prostych republikanów z niższych warstw społecznych - znaczy się: biała liberalna elita, zatroskana o los mniejszości i zmiany klimatyczne, kontra konserwatywne rednecki. Nietypowe, biorąc pod uwagę fakt, że w tym wypadku łatwiej kibicować ofiarom - tym, którzy w Hollywood zazwyczaj są przedstawiani w niezbyt korzystnym świetle, a nawet robi się z nich antagonistów.



Ostatecznie jednak - fajnie! - trudno wam będzie sympatyzować z kimkolwiek, bo twórcy drwią z obu stron politycznej osi, choć zdecydowanie więcej ciosów jest wymierzonych w tę lewą. I tak liberałom dostaje się za pseudo-postępowość, mowę nienawiści i pychę, a prawicowcom za wiarę w teorie spiskowe, zamknięte głowy i wrogość wobec obcych. Niestety, wszystkie te społeczno-polityczne komentarze serwowane są z gracją równą uderzeniu łopaty w czaszkę - są toporne, powierzchowne, oklepane i, jakżeby inaczej, stereotypowe. Cały ten zbudowany na opozycjach spektakl, który uderza m.in. w społeczne nierówności, nie działa.



A co działa? Podstawowa warstwa filmu: ironiczna, kampowa, wręcz grindhouse'owa rozrywka. Realizacyjna kreatywność, przerysowane mordy (no cóż, śledzenie tej niemal groteskowej rzezi, której ofiarą padają naprawdę paskudne jednostki z obu stron konfliktu, jest dość satysfakcjonujące), zręczne naśladownictwo kina klasy B. Zaczyna się od wstrząsu, ale potem do akcji wchodzi śmiech - humorystyczna warstwa jest tu naprawdę gęsta i soczysta, sadystycznie brutalne gagi sprawiają sporo frajdy, a niektóre sceny potrafią potężnie zaskoczyć. Jeśli zatem zignorujemy nieporadne politykowanie, zostanie nam to, co najlepsze: bezpretensjonalna zabawa, "Igrzyska śmierci" w wersji ostatecznej, gore. I tego się trzymajmy.