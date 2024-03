Pierwsza część "Diuny" miała tego pecha, że wchodziła do kin w okresie pandemii. Doczekała się więc premiery hybrydowej - zadebiutowała jednocześnie na wielkich ekranach i HBO Max (nie u nas). Nie przeszkodziło jej to zebrać grubo ponad 433 mln dol. w światowym box offisie. Decydenci co prawda liczyli na więcej, ale i tak po jakimś czasie dali zielone światło kontynuacji filmu Denisa Villeneuve'a, która już ujrzała światło dzienne. W przeciwieństwie do poprzedniej odsłony, dwójki szybko w VOD nie obejrzymy.



Oczywiście, wiemy dokąd "Diuna 2" docelowo zmierza. Jako film Warner Bros. Discovery trafi w końcu na HBO Max. Okienka dystrybucyjne wytwórni od dawna już nie są jednak przewidywalne. Kiedyś wynosiły 45 dni. Niezależnie od wszystkiego starczyło 1,5 miesiąca, abyśmy kinowe hity mogli obejrzeć na telewizorze. Teraz każdy tytuł rozpatrywany jest indywidualnie.



Więcej o "Diunie 2" poczytasz na Spider's Web: