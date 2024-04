Uwaga, na HBO Max wpada ultrabrutalny film, który zmiażdży wam czaszki. W ten przyjemny sposób

S. Craig Zahler napisał i nakręcił tylko trzy filmy, które debiutowały w latach 2015-2018. Ta już blisko sześcioletnia przerwa w jego twórczości jest dla mnie przerwą niebywale bolesną, ponieważ całym sercem kocham każdą z tych produkcji: „Bone Tomahawk”, „Krew na betonie” oraz właśnie „Blok 99”, który lada dzień pojawi się w bibliotece HBO Max. To cudowna informacja - możecie mi wierzyć na słowo.



„Blok 99” to thriller akcji w stylu neo-noir ze znakomitym Vince’em Vaughnem, Jennifer Carpenter i Donem Johnsonem w rolach głównych. Fabuła skupia się na Bradleyu Thomasie, przemytniku narkotyków (z konieczności), który trafia do więzienia o zaostrzonym rygorze, gdzie musi przemówić językiem bezwzględnej przemocy i dokonać niemożliwego, by ocalić swoją ciężarną żonę przed mściwym baronem narkotykowym.



Zahler napisał skrypt po zapoznaniu się z najlepszymi przedstawicielami kina więziennego, starając się wprowadzić do gatunku powiew świeżości. Ostatecznie stworzył brudne, brutalne, niemal grindhouse’owe dzieło, które ogląda się z zapartym tchem. Pełen finezji, ale i bezkompromisowy festiwal przemocy robi wrażenie; Vaughn w roli w gruncie rzeczy sympatycznego, ale postawionego pod ścianą gościa przedziera się przez prawdziwe piekło, robiąc to, co zrobić musi - i karmiąc nas ekscytacją. Seansowi towarzyszy zresztą sporo emocji - wspaniale się to ogląda. To angażujący, rozrywkowy unikat, którego nie zapomnicie długo po seansie. Sprawdźcie - podziękujecie mi później.