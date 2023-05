Ludzie mają koszmary po tym serialu. Sprawdziłem, czy rzeczywiście jest taki straszny

Chociaż serial miał w sobie dużo potencjału, im dalej w las, im bardziej ta opowieść rozmienia się na drobne, tym robi się mniej interesująca. Zbliżając się do półmetka 2. sezonu, "Stamtąd" to już jest zwykły przeciętniak. Być może jeszcze wszystko nadrobi, ale jeśli nie uda mu się to do końca trwającej właśnie odsłony, trzeba będzie tajemnicze miasteczko opuścić, pozostawiając jego mieszkańców samym sobie. Pal sześć, że koszmarów z tego nie ma. Griffinowi wypadałoby jednak wzbudzić w widzu poczucie, że przynajmniej on jako twórca wie, dokąd zmierza. Na razie nic na to nie wskazuje.



Dotychczasowe odcinki "Stamtąd" obejrzycie na HBO Max. Kolejne pojawiają się co piątek.