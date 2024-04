Nie da się oczywiście spoglądać na "Ripleya" bezkrytycznie. Jest tu trochę wypełniaczy czasu, bezzasadnych scen i motywów fabularnych. Być może dzieje się tak dlatego, że to nie jest produkcja Netfliksa. Platforma przejęła ją od Showtime dopiero na etapie postprodukcji. Serial nadaje się więc na Netflix&Chill tylko w jakichś 30 proc. Pozostała część wymaga od widza pełnego zaangażowania. W przeciwieństwie do najgłośniejszej dotychczas adaptacji powieści Patricii Highsmith, "Utalentowanego pana Ripleya" z 1999 r., produkcja wiernie podąża za fabułą oryginału. Steven Zaillian coś przesuwa, coś usuwa, coś dodaje, ale są to głównie zmiany kosmetyczne. Główny bohater nie jest już mordercą z przypadku, kochankiem odrzuconym tak przez obiekt swoich westchnień, jak i całą śmietankę towarzyską. To znowu typ spod ciemnej gwiazdy, wyrachowany manipulant.



W optyce Zailliana "Utalentowany pan Ripley" okazuje się pełnokrwistym czarnym kryminałem. Pokazywany w pierwszych scenach Nowy Jork staje się miejscem wyjętym z sennych koszmarów. To miasto duszne, nieprzyjazne, brudne. W serialu widzimy je w paru krótkich scenach, wśród których nie brakuje metafory zbyt obrazowej, żeby spać spokojnie. Tytułowy bohater brodzi po tym bagnie, dzieląc swój czas między staroszkolnym phishingiem a popijaniem drinków w tanich barach. W jednym z nich detektyw składa mu propozycję nie do odrzucenia. Herbert Greenleaf, właściciel stoczni chciałby bowiem, aby popłynął do Europy, żeby ściągnąć jego syna z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Stary kontynent uwodzi go jednak bardziej, niż mógłby przypuszczać.