Mocny thriller i coś dla fanów "Domu z papieru". Oto dzisiejsze nowości Netfliksa

Wiosnę czuć już w powietrzu, a wraz ze słoneczną pogodą pojawiły się także wyjątkowo przyjemne nowości Netfliksa. Dziś do serwisu wpadł miniserial "Ripley" z Andrew Scottem w roli głównej, a także coś, co może przypaść do gustu wszystkim fanom "Domu z papieru". Sprawdzamy dzisiejsze premiery.