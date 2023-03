HBO Max pokaże nam jeden z najlepszych filmów akcji tej dekady. To niedościgniony wzór

By czerpać pełnię satysfakcji z drugiego "Raida", nie jest nam potrzebna znajomość jedynki. Oczywiście, wciąż warto ją nadrobić - ten indonezyjski hit to, w kontekście gatunku, fabularne, konwencyjne i dramaturgiczne cudeńko. Gareth Evans zna się na rzeczy, ma tego typu kino we krwi. Przy drugiej odsłonie postawił na nieco inna kartę - wybrał formułę bardziej operową, podrasował choreografię, uczynił potyczki znacznie bardziej intensywne, brutalne i poetyckie zarazem. Pomnożył fabularne wątki, zadbał o dynamiczny, ale przemyślany montaż. I stworzył kolejne akcyjniakowe arcydzieło.



Oto stuprocentowo uczciwe, wybitnie zrealizowane, wciskające w fotel doświadczenie przez duże "d" - serwująca kopnięcie w splot słoneczny widza jazda bez trzymanki. Oto wcielona w życie recepta na kopaninę doskonałą; cudownie kreatywną, zachwycającą pomysłowością w każdej z sekwencji akcji. Uczta również dla tych miłośników kina, którzy może i za mordobiciem nie przepadają, ale nie przejdą obojętnie obok wybitnej reżyserii.



A o co się tu rozchodzi? Po nalocie na kartel narkotykowy Rama ma nadzieję na powrót do spokojnego i bezpiecznego życia. Rodzinną sielankę przerywa nowe zadanie - mężczyzna zostaje oddelegowany, by pod przykrywką wykryć korupcję w policji. Misja niesie ze sobą ogromne niebezpieczeństwo, na które narażony będzie nie tylko policjant, lecz także również bliskie mu osoby.



Musicie to zobaczyć.