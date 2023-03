Nadszedł marzec, wiosna za pasem, a HBO Max nie samym "The Last of Us" żyje. W serwisie zadebiutowały pierwsze odcinki finałowego sezonu "Snowfall", a już lada dzień trafią tam również świeżutkie i oryginalne "Zmokłe psy" oraz 2. sezon "Perry'ego Masona", który ponoć wypada jeszcze lepiej, niż lubiana "jedynka". Być może ma to coś wspólnego z wymianą twórców - za nową serię odpowiadają bowiem Jack Amiel i Michael Begler, którzy w swoim CV mają m.in. wybitne "The Knick".



W filmach HBO Max zagościło znowthu kultowe "Martwe Zło" Sama Raimiego. Wielbicieli Brada Pitta ucieszy zapewne premiera "Ad Astra", ale dla prawdziwych kinomanów platforma przygotowała prawdziwą ucztę.