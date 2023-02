Na HBO Max wpadła jedna z najbardziej absurdalnych komedii ostatnich lat. Ma klimat filmów z Nielsenem

Premiery HBO Max na koniec lutego to przede wszystkim ofensywa uwielbianych seriali ("The Last of Us", "Młody Sheldon", "Winchesterowie", "Kung Fu", "The Walking Dead", "Batman"). Jeśli jednak macie wrażenie, że wśród pełnometrażowych produkcji brakuje solidnych, wartych uwagi filmów, śpieszę z pomocą i uspokajam: są! To prawda, że pod koniec miesiąca platforma HBO nie zafundowała nam zbyt wielu głośnych tytułów, nie oznacza to jednak, że powinniście zlekceważyć te mniej popularne perełki.



"Odkupienie", o którym pisałem w zeszłym tygodniu; "Między liniami życia" (również z Jasonem Isaacsem - piękny dramat o trudnej relacji z ojcem, która staje na drodze do sportowego sukcesu nastoletniego Bena); emocjonująca "Zaginiona dziewczyna" Finchera oraz pewna romantyczna komedia, którą najpewniej omijaliście szerokim łukiem... Błąd!