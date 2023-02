Nareszcie! Na HBO Max wpada finałowy sezon fenomenalnej kokainowej epopei

Już za parę dni marzec, a za kilka tygodni - wiosna. Nadchodzi okres, w którym nawet zapaleni kinomani będą spędzać nieco mniej czasu przed ekranami... ale to jeszcze nie jest ten moment. Póki co serwisy streamingowe pozostają naszymi najlepszymi, nieczłowieczymi przyjaciółmi, a my sprawdzamy, co nowego przyszykowało dla nas HBO Max i co warto tam obejrzeć!