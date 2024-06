Paul Thomas Anderson to powszechnie ceniony reżyser i scenarzysta. Niektóre jego filmy jestem skłonny określać mianem wybitnych - i nie jestem w tym osamotniony - a jednak zdecydowana większość z nich poniosła sromotną klęskę w box office. Bodaj jedynie „Boogie Nights” i „Aż poleje się krew” to produkcje, które sporo zarobiły. Zachwyty tych, którzy widzieli pozostałe tytuły (czy to widzów, czy krytyków) oraz liczne nominacje do Oscarów jakoś nie przełożyły się na finansowy sukces.



A może jednak prawdziwa sztuka rzeczywiście obroni się sama? Mimo licznych porażek, Anderson konsekwentnie realizuje kolejne cuda i bez problemu znajduje na nie finansowanie. Jasne, zazwyczaj nie są to drogie produkcje, więc i straty nie są bolesne - z kolei pochwalne recenzje i nominacje do nagród mogą mieć ogromną wartość dla studia. Streaming i nośniki cyfrowe mogą potem zapewnić kolejny zastrzyk gotówki. Inna sprawa, że gość uważany za jednego z najlepszych filmowców stulecia raczej nie powinien narzekać na brak funduszy. Na całe szczęście.



A skoro o streamingu mowa - pamiętajcie, by zawsze odpalić sobie któryś z filmów Andersona, gdy tylko trafi do jednej z ofert. Po pierwsze dlatego, że na to zasługuje. Po drugie dlatego, że nie będziecie żałować.