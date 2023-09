Zadebiutował zwiastun serialu "Informacja zwrotna" na podstawie powieści Żulczyka. Kiedy premiera?

"Informacja zwrotna" to historia Marcina Kani, niegdyś muzyka i autora największych polskich hitów, teraz żyjącego z tantiemów alkoholika. Kiedy syn mężczyzny znika bez śladu, Kania, który widział się z nim poprzedniego wieczoru, postanawia go odnaleźć. Wie jedynie tyle, że zostawił po sobie zakrwawione prześcieradła, gdyż ze spotkania z synem nic nie pamięta. Kluczem do odnalezienia zaginionego będzie konfrontacja ze złem i brudnymi tajemnicami. Kania będzie musiał lawirować między wspomnieniami w wyniszczonym przez alkohol umyśle, by przypomnieć sobie, co tak naprawdę się wydarzyło.