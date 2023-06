Konkrety? Proszę bardzo: oto 5 powodów, dla których warto obejrzeć "Warszawiankę"

Kropka. Szyc to zdolny artysta, ale rodzie kino nie zawsze dawało mu pole do popisu. W ostatnich latach - nareszcie! - uległo to zmianie, a gwiazdor coraz częściej otrzymuje możliwość dociśnięcia gazu. Aktor doskonale zna ścieżki, którymi kroczy Czuły; był tam, zostawił to za sobą. Wcielenie się w tego typu postać z jednej strony musiało być wielkim wyzwaniem, bo przywoływało trudne wspomnienia i emocje; z drugiej - któż jak nie on? Czuły Szyca jest na zmianę lekkoduszny, czarujący i zuchwały, by nagle obnażyć się przed widzem jako popękany, pogubiony i zmęczony. Czterdziestoletni Piotruś Pan, który stara się żyć "tu i teraz", ale nie zawsze może. Wspaniale się na niego patrzy.