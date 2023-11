Jared Leto jako pierwszy w historii wspiął się na ten budynek w Nowym Jorku. I ogłosił koncert w Polsce

Jared wspinał się po wschodniej stronie budynku pomiędzy piętrami 86. a 104. Zajęło mu to około 20 minut. Później dotarł do punktu, znajdującego się aż na wysokości prawie 400 metrów. W połowie września tego roku grupa 30 Second To Mars wydała już szósty album "It's The End Of The World But It's A Beautiful Day".



Informacje o koncertach i biletach znajdziecie tutaj.