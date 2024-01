Lista Jeffreya Epsteina. Ujawniono nazwiska gwiazd i polityków

W lipcu 2019 roku Jeffrey Epstein został zatrzymany na lotnisku w New Jersey i aresztowany. Powód to oczywiście przestępstwa na tle seksualnym. W 2019 roku prokuratura oskarżyła miliardera o sprowadzanie do swoich rezydencji osób nieletnich, gdzie najmłodsze dziewczynki miały mieć zaledwie 13 lat.