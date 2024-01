Największe dramy polskiego show-biznesu 2023. Kłótnie, konflikty i skandale

Bohaterką dramy została w tym roku Agnieszka Kaczorowska, która za pośrednictwem mediów społecznościowych zdradziła że odchodzi z teatru "Tu i Teraz". Grała tam w spektaklu "Ślub doskonały". Sugerowała, że zatrudnieni aktorzy nie są dobrze traktowani, nie ma na to jej zgody i nie chce już współpracować z teatrem. Kaczorowskiej odpowiedziała dyrektorka teatru, Kamila Polak, twierdząc, że jeśli gwiazda nie zaprzestanie publikowania nieprawdziwych i zniesławiających informacji, będzie zmuszona powiadomić opinię publiczną o pełnych powodach decyzji i skierować sprawę na drogę prawną.



Co ciekawe, koledzy Kaczorowskiej z teatru nie stanęli w jej obronie. To jeszcze nie wszystko, bo drama wywiązała się też między Kaczorowską a Danielem Qczajem. Trenerowi nie podobało się to, że Kaczorowska otworzyła wino w busie podczas teatralnej trasy, wiedząc, że trener jest niepijącą osobą uzależnioną. Tancerka odparła zarzuty, tłumacząc, że wino w busie zostało otworzone, lecz nastąpiło to po tym, gdy Qczaj wyraził na to zgodę.