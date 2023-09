51 koncertów i cyk, miliony złotych w kieszeni. Tyle zarobi Dawid Kwiatkowski

Dziś ten szał jest znacznie mniejszy, co nie znaczy, że kariera 27-latka przycichła. Dawid wciąż gra mnóstwo koncertów, występuje w popularnych programach rozrywkowych, a jego piosenki grają komercyjne stacje radiowe. Również koncertowy grafik muzyka wypełniony jest po brzegi. Jak donosi serwis Show News Kwiatkowski od kwietnia do października zakontraktowanych ma 51 występów w różnych częściach Polski. Są to oczywiście nie tylko koncerty biletowane, ale również zamknięte imprezy firmowe, ale też lokalne festyny.