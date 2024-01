Kim był Jeffrey Epstein? Wyjaśniamy, o co chodzi w aferze

Warto dodać, że podobne zarzuty postawione zostały Epsteinowi już w 2008 roku. Wówczas groziło mu dożywotnie pozbawienie wolności. Jednak w związku z tym, że zawarł ugodę z prokuraturą na Florydzie, został skazany na 13 miesięcy więzienia. Latem 2019 roku finansiście groziło 45 lat pozbawienia wolności, natomiast proces miał ruszyć w czerwcu 2020 roku. Nie doszło do tego, gdyż 10 sierpnia 2019 r. Epstein zmarł w areszcie. Oficjalną przyczyną śmierci było samobójstwo. Prawnicy Jeffrreya zakwestionowali, że doszło do odebrania sobie życia przez finansistę. Wszczęto więc śledztwo.



W listopadzie 2019 r. postawiono zarzuty strażnikom więziennym, którzy mieli za zadanie pilnowanie Epsteina, lecz zaniedbali swoje obowiązki. Kilka miesięcy po śmierci oskarżonego ruszył kolejny proces w tej sprawie. Aż 9 kobiet zadeklarowało, że Epstein molestował je seksualnie oraz gwałcił. Najwcześniejsze zarzucane czyny finansiście miały mieć miejsce już w 1985 r. Jedna z kobiet, która go oskarżyła, twierdzi, że była molestowana już w wieku 13 lat. Poszkodowane domagały się odszkodowania w wysokości 557 mln dol. wypłacanego z majątku Epsteina.