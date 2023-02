Najnowsza kreacja Jennifer Lawrence to pochwała kobiecości i wyzwolenia

Jennifer Lawrence to jedna z tych aktorek, która nie zamierza podporządkowywać się modowym standardom i nosić rzeczy, które "teraz są na topie". Gwiazda takich filmowych hitów jak m.in. "Mother", "Igrzyska śmierci" i "Pamiętnik pozytywnego myślenia" to pewna siebie kobieta, która nosi to, co jej się podoba. Jest też pewna swojego ciała. Wie, że ma wiele atutów, które po prostu podkreśla. Aktorka chętnie nosi wydekoltowane kreacje, zarówno na czerwony dywan, jak i te bardziej kameralne.