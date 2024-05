Jennifer Lopez dosadnie odniosła się do plotek o rozstaniu. Odpowiedziała namolnemu dziennikarzowi

Od jakiegoś czasu w mediach aż huczy od plotek na temat domniemanego rozstania Jennifer Lopez i Bena Afflecka. W związku z tym, że do tej pory nie pojawiło się oficjalne oświadczenie żadnej ze stron, dociekliwy dziennikarz postanowił poszukać odpowiedzi u źródła i zapytał o to samą J.Lo podczas konferencji prasowej. Oto, co odpowiedziała gwiazda.