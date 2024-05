Portal Us Weekly poinformował, że para "zaczęła mieć problemy kilka miesięcy temu, kiedy Jen zaczęła mocniej angażować się w pracę w związku z przygotowaniami do trasy koncertowej". Informator magazynu "People" doniósł z kolei, że Affleck i Lopez nie świętowali wspólnie Dnia Matki. Oliwy do ognia dolał fakt, że piosenkarka polubiła post o niezdrowych relacjach. We wpisie podkreślono, że nie można budować związku z kimś, komu brakuje uczciwości, nie szanuje czasu drugiej osoby i nie uważa za ważne, by oddzwonić czy wysłać SMS-a, a ponadto nie wie, czego chce.