Po ostatniej aferze z Królikowskim Joanna Opozda otrzymuje tony wsparcia

W komentarzach fanki gratulowały Asi modowego sukcesu, choć narzekały też na średni skład ubrań i drogie ceny. W dużej mierze dyskusja pod postem dotyczyła pokłosia najnowszej afery z byłym mężem i ojcem dziecka Joanny. Kobiety pod instagramowym wpisem zostawiały swoje historie, dając tym samym ogromne wsparcie Joannie. Wiem jak to jest, patyczkować się z agresorem. To zabiera cala siłę i poczucie własnej wartości. Ale pamiętaj, że jesteś warta bardzo, bardzo wiele. Jesteś cudowna kobieta i dobra mamą, kiedyś spotka Cię spokój i szczęście, na które zasługujesz. A póki co zdrowiej z tej dramy, dbaj o zdrowie psychiczne i fizyczne, dbaj o siebie - napisała jedna z internautek. Asia kochamy cię. Piękna silna i mądra!!! A twoje sprawy prywatne to trzeba z tylu zostawić, bo to dno i wodorosty , podrzędny aktorzyna …. Nie oglądaj się dziewczyno - czytamy. Wsparcie okazała Opoździe również aktywiska Maja Staśko, która napisała, że mocno trzyma kciuki za aktorkę.