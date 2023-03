Królikowski upublicznił mocne i intymne nagrania z Opozdą. Aktorka zaapelowała do jego matki

Joanna zaapelowała też do matki Antka Królikowskiego - Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej. Jak napisała, zrobiła to publicznie, gdyż prywatne prośby zostały zignorowane.



Nie wiem, jak Antek dostał się do tego nagrania... Nie wiem, dlaczego to zamieścił... Czemu robi to naszemu dziecku? Jest mi tak przykro... Pisząc to, znowu siedzę i płaczę. Nigdy nie dodałabym takiego materiału publicznie. Apelują do MATKI Antka, Małgorzato, proszę Cię, zatrzymaj swojego syna, już dość. Proszę, zrób to ze względu na swojego wnuka, dobrze wiesz, że Vini ma tylko mnie... dajcie nam spokojnie żyć, wy również żyjcie w spokoju. Proszę Cię o pomoc na forum, ponieważ prywatne prośby zostały zignorowane - zaznaczyła Joanna Opozda.