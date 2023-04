Johnny Depp odrzucił rolę w kinowym hicie. Teraz ma żałować jak George Clooney "Batmana i Robina"

Jeden z ulubionych filmów - nie przymierzając - wszystkich, mógł wyglądać zupełnie inaczej. "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra" był jednym z największych hitów 2001 roku. Nic dziwnego. Pędziliśmy tłumnie do kin, bo przecież w obsadzie znalazły się same gwiazdy - od George'a Clooneya, przez Julię Roberts i Brada Pitta po Matta Damona. Ten ostatni nie był akurat pierwszym wyborem reżysera. Twórca wcześniej oferował rolę Linusa Caldwella innym, popularniejszym nawet aktorom. Wśród niezainteresowanych znalazł się Johnny Depp.



Na przełomie wieków Johnny Depp był jednym z najgorętszych nazwisk Hollywood. Mógł przebierać w ofertach, a przez to wybrzydzać i nie przyjmować propozycji od tak znamienitych reżyserów jak Steven Soderbergh ("Seks, kłamstwa i kasety wideo", "Co z oczu to z serca", "Magic Mike"). Odrzucenia roli w jego "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra" ma teraz jednak żałować. Tak przynajmniej twierdzi jedna z gwiazd produkcji - George Clooney.



