W najnowszej odsłonie filmu, Mike, który zatrudnił się jako barman w branży cateringowej, zostaje ponownie zmuszony do powrotu do erotycznej branży, a tym samym - na scenę. Kiedy na jego drodze staje Maxandra Mendoza, kusząc go propozycją wyreżyserowania sztuki teatralnej, emerytowany striptizer opuszcza Florydę i wyjeżdża z Mendozą do Londynu. Jednak okazuje się, że jego jedyną rolą nie jest stworzenie choreografii dla grupy tancerzy - okazuje się, że Max ma wobec niego jeszcze inne zamiary. W rolę czarującego striptizera wcielił się oczywiście Channing Tatum, natomiast jego ukochaną zagrała Salma Hayek.



Film "Magic Mike: Ostatni taniec" dostępny na Apple TV, Rakuten TV i Player.



Film "Magic Mike" nie jest dostępny online, natomiast film "Magic Mike XXL" dostępny jest na Apple TV+, Rakuten TV, Player, Canal+ i CHILI.