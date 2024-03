Zapytanie Lewandowskiego o żugajki podzieliło internet. Czy możemy trochę spuścić z tonu?

Tymczasem pytanie o to, czy Robert Lewandowski jest żugajką, zmieniło kompletnie przebieg konferencji. Miało ono nieco wytrącić piłkarza z konwencji i wyrwać wszystkich obecnych z marazmu, co dziennikarzowi "Faktu" udało się wybitnie. I szkoda, że zawodnik FC Barcelony nie zdecydował się wówczas, by na nie odpowiedzieć. Do akcji wkroczył także szybko moderator dyskusji - pan maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci - chcąc uratować sytuację i nie pozwolić na "kompromitację" Roberta Lewandowskiego. I to też trochę zabawne, bo na miniaturce ostatniego materiału, który pojawił się na kanale Łączy nas piłka na YouTubie, widnieje napis: "Czy Lewy jest żugajką?".



Robert Lewandowski nie odrobił jednak lekcji i chyba zbytnio nie zwrócił uwagi na to, że wielu osobom spodobało się pytanie o przynależność do żugajek. No i zamiast wyjąć tego przysłowiowego kija i zażartować, to kapitan reprezentacji Polski odpowiedział: "To pytanie, powiem ci, poniżej pasa było". Szkoda, bo liczby pokazują, że ludzie nie chcą nadęcia - choć zapis transmisji z poniedziałkowej konferencji ma dwa razy więcej wyświetleń niż pozostałe materiały, wygląda na to, że była to tylko jednorazowa akcja. Można się rozejść.



