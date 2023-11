Julia Żugaj z Teamu X napisała książkę dla wiernych fanek. Chyba tylko one dobrze ją ocenią

Julia Żugaj napisała książkę. Jej współautorem jest Przemek Corso, który ma już co prawda w swoim dorobku literackim kilka thrillerów i tytułów fantasy, jak "Serca twego chłód", "Czarcia stopka" czy "Honor złodzieja", jednak nie są one tak poczytne. Oczywistym więc było to, że to głównie influencerka będzie promować powieść swoim nazwiskiem, dlatego na wieść o tym, że była członkini Teamu X postanowiła zaistnieć w nowej branży, wśród jej młodych fanek zapanowało poruszenie. Widać to było szczególnie na Targach Książki w Krakowie, gdzie cały namiot specjalnie przygotowany dla influencerki był wypełniony niemal w całości. Fakt faktem - Julia na wydanie książki wybrała sobie moment idealny, bo to właśnie literatura young adult wypiera wszystkie inne gatunki, a to z tego względu, że wśród młodzieży zapanował trend na czytanie książek, o czym wspominałam przy okazji artykułu na temat tego, po jakie tytuły najchętniej sięgają Polacy.



Główną bohaterką powieści "Tak miało być", która ukazała się nakładem wydawnictwa SQN, jest 17-letnia Mia, która po rozwodzie rodziców przeprowadziła się do miejscowości Cape May w stanie New Jersey, gdzie mieszka wraz z mamą Nylą i ojczymem Benem. Pasją nastolatki, którą zaszczepił w niej jej ojciec Caden, jest baseball. W typowo amerykańskim sporcie osiąga wyśmienite wyniki, podobnie jak jej nowa przyjaciółka Sophie. Rówieśniczka Mii przeprowadziła się do Cape May z bratem Nicholasem dwa miesiące temu i choć na pozór wydaje się, że dziewczyny wiedzą o sobie już niemal wszystko, to okazuje się, że zarówno Sophie, jak i jej brat skrywają ogromną tajemnicę.