Ten konkurs dla dzieciaków wymknął się spod kontroli. Influencerka odpiera falę hejtu

Konkurs, który zorganizowała Julia Żugaj, przybrał dosyć niespodziewany obrót - to, co miało okazać się dla dzieciaków szansą na nagranie z idolką świątecznej płyty, stało się festiwalem drwin z młodych uczestniczek. Kiedy do akcji dołączyli się także inni influencerzy, parodiując zgłoszenia na TikToku, Julia Żugaj postanowiła skomentować sprawę, stawiając konkurs pod znakiem zapytania.