Czy Lewandowski został "żugajką"? Piłkarz prychnął ze śmiechu, ale sprawa pozostaje otwarta

Lewandowski złapał się za głowę i skwitował pytanie dziennikarza śmiechem: "Naprawdę?" - spytał. Nie zdążył udzielić jednak odpowiedzi na pytanie, ponieważ moderator szybko uciął temat, apelując, by zająć się kwestiami sportowymi. Do Wiktora Chrabąszcza dotarli natomiast członkowie Kanału Sportowego, którzy postanowili zapytać dziennikarza, dlaczego zdecydował się zadać zawodnikowi FC Barcelony akurat to pytanie: