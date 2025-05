Justyna Steczkowska w finale Eurowizji 2025. Nazywają ją czarnym koniem konkursu

Pod względem choreografii i klimatu byli to reprezentanci najbardziej zbliżeni do stylu Steczkowskiej i moim zdaniem byli dla polskiej "Gai" największą konkurencją, a ich występy najbardziej zapadły w pamięć. Podobnie pomyśleli również widzowie, którzy swoimi głosami zapewnili miejsce w finale właśnie m.in. reprezentantce Polski. Nic dziwnego - występ Steczkowskiej był jednym z najlepszych podczas pierwszego półfinału. A, co ważniejsze, w końcu mamy powody do radości.