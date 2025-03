Eurowizja podała kolejność występów. Miejsce Justyny Steczkowskiej może niepokoić

1. Islandia: VÆB - RÓA

2. Justyna Steczkowska - GAJA

3. Słowenia: Klemen - How Much Time Do We Have Left

4. Estonia: Tommy Cash - Espresso Macchiato

Hiszpania: Melody – ESA DIVA

5. Ukraina: Ziferblat - Bird of Pray

6. Szwecja: KAJ - Bara Bada Bastu

7. Portugalia: NAPA - Deslocado

8. Norwegia: Kyle Alessandro - Lighter

9. Belgia: Red Sebastian - Strobe Lights

Włochy: Lucio Corsi - Volevo Essere Un Duro

10. Azerbejdżan: Mamagama - Run With U

11. San Marino: Gabry Ponte - Tutta L’Italia

12. Albania: Shkodra Elektronike - Zjerm

13. Holandia: Claude - C'est La Vie

14. Chorwacja: Marko Bošnjak - Poison Cake

Szwajcaria: Zoë Më - Voyage

15. Cypr: Theo Evan - Shh