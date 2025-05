Polska na Eurowizji. 10 naszych najlepszych występów w historii konkursu

Eurowizja to tak naprawdę święto całego świata - muzyka, rozrywka i rywalizacja spotykają się w jednym miejscu, a przedstawiciele około 30 krajów stają w szranki, by zyskać glorię, chwałę i sympatię publiczności. Nie chodzi przecież tylko o same piosenki - w grę wchodzi również spektakl, show, osobowość artystów. Polsce zdarza się wysyłać kogoś, kto awansuje do pierwszej dziesiątki konkursu, ale takie przypadki są niezwykle rzadkie - tym bardziej kibicujemy Justynie Steczkowskiej, żeby jej "Gaja" zdobyła jak najwyższą pozycję. Gwoli przypomnienia, a może lekkiej nostalgii, postanowiłem wybrać 10 polskich występów, które uznaję za, póki co, najlepsze w historii uczestnictwa naszego kraju w Konkursie Piosenki Eurowizji. Zaznaczam, że to mój subiektywny wybór.