Fanowska perspektywa, jaką przyjął Saramonowicz, to nic innego, jak najgorszy typ fanbojstwa, czyli taki, który to, co kocha, postrzega jednowymiarowo i nie akceptuje faktu, że nie ma rzeczy i spraw tylko czarnych lub tylko białych. W reżyserze obudziło to zrozumiały, choć toksyczny sprzeciw, bo jak to możliwe, że to, co on kocha, nie jest obiektem miłości powszechnej i bezwarunkowej? A no tak, panie reżyserze, że każdy autorytet musi pewnego dnia przejść weryfikację i jeśli mu się uda, to zostanie zapamiętany, jeśli nie – zostanie tylko anegdotą w podręcznikach akademickich lub wymierających forach.