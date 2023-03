Możesz sobie kochać Kaczmarskiego, ale nie masz prawa go idealizować. Afera z Saramonowiczem pokazuje ciemne strony fanbojstwa

W komentarzach pod facebookowym wpisem reżysera fani przypomnieli, że choć Kaczmarski był jedynym w swoim rodzaju artystą, prywatnie nie był dobrym człowiekiem dla swoich bliskich. W tym samym czasie Patrycja Volny, córka Kaczmarskiego pokazała prywatne wiadomości, jakie miała dostać od reżysera i dziennikarza, Andrzeja Saramonowicza. Myślę, że się zupełnie pogubiłaś. I straciłaś kompas, co przyzwoite, a co nie. Nie neguję i nigdy nie negowałem twojej prawdy o ojcu. Ale to nie jest jedyna prawda o Nim. Był wielkim artystą i jego twórczość powinna zostać wśród ludzi. Swoją nastoletnią histerią, której nigdy w dorosłym wieku nie zanegowałaś, zrobiłaś polskiej kulturze wielką przykrość. Nie mówiąc o tym, że jako rodzic również nie zdałaś egzaminu. Łatwo jest wytykać źdźbło trawy w cudzym oku, nie dostrzegając belki w swoim (...) Zaje... łaś ojca dokumentnie. Nie wiem, czy to chciałaś osiągnąć, opowiadając o nim to, co opowiadałaś, ale efekt jest jednoznaczny. Żal - pisał Saramonowicz w prywatnych wiadomościach do Volny. Aktorka udostępniła wiadomości na swoich kanałach social media, które opatrzyła komentarzem. Niech tekst mówi sam za siebie. Więcej ode mnie nie usłyszycie na ten temat - napisała.