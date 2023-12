Rodzina królewska stwierdziła, że nie puści tego wydarzenia płazem i pozwała tabloid. Nie obyło się bez sprawy w sądzie, a na prawomocny wyrok trzeba było czekać aż sześć lat. Według wyroku sądu redaktor naczelny francuskiego pisma musiał zapłacić 100 tys. euro zadośćuczynienia po przegranym cywilnym pozwie. Jak się okazuje, to nie jedyna kara pieniężna, jaką poniosło francuskie pismo. Redaktor naczelny musiał również zapłacić kolejne 100 tysięcy euro za opublikowanie nagich fotografii ukochanej Williama. Według sądu było to naruszenie prywatności Kate. To jeszcze nie wszystko, gdyż karę poniosły osoby, które wykonały zdjęcia. Dwóch paparazzi zapłaciło po 45 tys. euro. Poza tym fotoreporterzy otrzymali zakaz wykonywania zdjęć na sprzedaż.