Plotkowano o romansie, paparazzi nie dawali żyć. Znajomość księżnej Diany i Dodiego Al-fayeda miała tragiczny finał

Niestety, znajomość Diany i Dodiego skończyła się tragicznie. 31 sierpnia 1997 roku w Paryżu, auto Mercedes-Benz S uderzył w 13. filar tunelu Alma. Samochód wiozący księżną uciekał przed paparazzi w trakcie drogi z hotelu Ritz (własności Mohameda Al-Fayeda) do apartamentu przy ulicy Arsene Houssaye. Siedzący po lewej stronie pojazdu kierowca Henri Paul (będący pod wpływem alkoholu i leków psychotropowych) i Dod Al-Fayed, towarzysz Diany, zginęli na miejscu, natomiast Diana i Trevor Rees-Jones (ochroniarz Dodiego) zostali ranni. Wiadomo, że księżna była przytomna i do ośmiu otaczających ją paparazzich (niektórzy robili zdjęcia) powtarzała: „O mój Boże” i „Zostawcie mnie w spokoju”. Pasażerowie nie mieli niestety zapiętych pasów bezpieczeństwa. Księżna w nocy została przewieziona do szpitala La Pitie Salpêtriére, gdzie próbowano ratować jej życie oraz zdrowie. Obrażenia wewnętrzne okazały się jednak zbyt rozległe, wskutek czego księżna zmarła w niedzielę, 31 sierpnia 1997 tuż po godz. 4:00.