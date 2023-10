Myślę, że portretowanie tamtych czasów to wyjątkowe wyzwanie aktorskie. Zaufałam temu, co stworzył Peter (Peter Morgan - twórca i scenarzysta "The Crown") i potraktowałam to jako punkt odniesienia do tego, co chcę przekazać jako aktorka. To jego interpretacja i myślę, że jest w niej dużo prawdy o emocjach, za którymi podążałam. Również dlatego, że nigdy się nie dowiemy, jak było naprawdę - mówi Elizabeth Dębicki w jednym z wywiadów.