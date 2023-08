To twarz Keanu Reevesa, którą nie wszyscy znają. Zobacz, jak gwiazdor wymiata na gitarze

Reaktywacja zespołu tak naprawdę bardzo powoli następowała już latem ubiegłego roku, gdy grupa odpaliła oficjalne konta w mediach społecznościowych, dzieląc się nagraniami ze studia oraz zdjęciami. Warto dodać, że prawie miesiąc temu Dogstar zaprezentował swoim fanom zapowiedź nowego albumu "Somwehere Between the Power Lines and Palm Trees", który będzie mieć swoją premierę już 6 października. Z kolei pierwszym singlem promującym płytę jest "Everything Turns Around", do którego powstał już oficjalny klip.