Kevin Spacey tonie w długach. Żali się, że stracił dom

Z kolejnych procesów Kevin Spacey wychodzi obronną ręką. W 2022 r. ława przysięgłych w Nowym Jorku orzekła, że aktor nie jest winny napaści seksualnej na Anthony'ego Rappa w latach 80., kiedy ten miał 14 lat. Rok później brytyjski sąd również uznał go niewinnym w kwestii dziewięciu napaści seksualnych, o jakie oskarżyły aktora cztery inne osoby. Kilka kolejnych oskarżeń i pozwów natomiast odrzucono.



Mimo wszystko Kevin Spacey nie ma powodów do radości. Wszystkie oskarżenia i ciągnące się za nim batalie prawne słono go kosztowały. Przypomnijmy, że Netflix wyrzucił aktora z obsady "House of Cards" i ostatni sezon serialu zrealizował bez niego. Od 2017 r. bardzo długo nikt nie chciał gwiazdora zatrudnić, a przecież procesy sądowe do tanich nie należą. Dwukrotny laureat Oscara popadł więc w poważne długi, o których opowiedział ostatnio Piersowi Morganowi.